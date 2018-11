CDA: Laat ministerie kerkbestuur coachen bij restauratie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moet nog meer dan nu een vraagbaak worden voor kerkbestuurders die de restauratie van een monumentaal kerkgebouw moeten aansturen.

CDA-Tweede Kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet vroeg minister Ingrid van Engelshoven maandagmiddag daar actie op te ondernemen. „Ik word geregeld aangeklampt door betrokken vrijwilligers die door de bomen het bos niet meer zien”, aldus het Kamerlid in een toelichting.

In veel lokale gemeenschappen staat de kerk nog altijd in het middelpunt, stelt Geluk. „Er wordt gerouwd en getrouwd. Ook inwoners die zich niet meer tot de vaste kerkgangers rekenen, ervaren vaak nog een band met het gebouw of zijn bereid op vrijwillige basis onderhoudswerkzaamheden te doen. Om die reden worden initiatieven voor een restauratie of een grote onderhoudsbeurt vaak enthousiast onthaald. Zeker wanneer in het kerkgebouw praalgraven of andere monumenten bewaard zijn gebleven, zoals bijvoorbeeld in de Adriaanskerk in het Zeeuwse Dreischor, is dat het geval.”

Vrijwillige kerkbestuurders staan onder meer voor de opgave fondsen aan te schrijven en inzamelacties te organiseren. Door het ontwikkelen van een stappenplan of een andere (digitale) tool kan het ministerie ze daarbij behulpzaam zijn, denkt Geluk. Ook het organiseren van een praktische cursus noemt ze als mogelijkheid. „Het bestuur van de abdij Rolduc, waarin onder meer de priesteropleiding van het bisdom Roermond is gevestigd, kreeg recent een ingediende subsidieaanvraag terug gestuurd. Eén foutje en de procedure moest over. Met een betere voorlichting moet zoiets te voorkomen zijn.”

Het kabinet heeft 325 miljoen euro gereserveerd voor het behoud van cultureel erfgoed, waaronder monumentale kerken. „In het regeerakkoord staat dat het geldpotje ook beschikbaar is als kerken leeg komen te staan”, benadrukt Geluk.