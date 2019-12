CDA: Laat burger met handicap zelf rapporteren over barrières

Het ministerie van VWS moet gedurende een jaar een kleine groep mensen met een chronische aandoening dagelijks gaan volgen en daarbij vastleggen tegen welke problemen zij in de praktijk aanlopen.

Dat voorstel deed CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg donderdag tijdens een debat over het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap dat door Nederland drie jaar geleden is geratificeerd.

De Alliantie VN-Verdrag, een samenwerking van vijf organisaties die opkomen voor mensen met een beperking, stelde begin december een zogeheten schaduwrapportage op, bedoeld voor het VN-Mensenrechtencomité in Genève. Daaruit bleek dat het de afgelopen drie jaar voor deze groep juist moeilijker is geworden om volwaardig mee te doen. Nederland scoorde een onvoldoende op onder meer de onderdelen werk, inkomen en onderwijs.

Tijd voor actie dus, zo dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen, stelt Van den Berg. Eerder, in januari 2018, stelde het CDA voor dat de overheid gemeenten zou stimuleren om een lokale inclusie-agenda op te stellen voor de implementatie van het VN-verdrag. Het huidige beleid biedt gemeenten echter nog te veel vrijheid, stelt Van den Berg.

Het CDA wil verder dat de Alliantie VN-verdrag een grotere inbreng krijgt in het overkoepelende programma ”Onbeperkt Meedoen” dat een reeks projecten bevat die de overheid subsidieert of initieert.

De koepelorganisatie van gehandicapten heeft laten weten enthousiast te zijn over het voorstel van Van den Berg.