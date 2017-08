CDA laakt onduidelijkheid NVWA over eieren

Het CDA heeft felle kritiek op de communicatie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over het al dan niet eten van eieren. CDA-Kamerlid Jaco Geurts noemt de onduidelijkheid onacceptabel.

Een topman van de NVWA raadde dinsdagavond het eten van eieren af omdat zij mogelijk zijn besmet met de insecticide fipronil. Maar op de website van de NVWA wordt alleen gewaarschuwd voor eieren met een bepaalde code.

Volgens CDA’er Geurts had de NVWA scherper en directer moeten communiceren richting de consument om onduidelijkheid te voorkomen. Dat is haar niet gelukt en daar moet zij op worden aangesproken, aldus Geurts woensdag.

Volgens hem heeft de pluimveesector zelf goed en adequaat ingegrepen door de eieren al in een vroeg stadium te „blokkeren”. Hij vraagt zich wel af hoe de situatie elders in Europa is.