CDA: Kijkwijzer moet ook gelden voor YouTube

De Kijkwijzer moet ook gaan gelden voor YouTube. Het CDA wil dat ouders zo geholpen worden om hun kinderen te beschermen.

De partij wil dat kinderen die op YouTube filmpjes kijken, beter worden beschermd tegen beelden met geweld, seks of grove taal. Daarom moet de Kijkwijzer ook gaan gelden voor online video’s en moet de leeftijdskeuring overal - dus ook op tv - voortdurend in beeld blijven, zo schrijft het AD.

Als de leeftijdskwalificatie steeds in beeld staat, kunnen ouders op elk moment controleren of de video geschikt is voor hun kind, aldus Kamerlid Harry van der Molen. Hij gaat dit maandag aan de orde stellen bij de behandeling van de Mediabegroting in de Tweede Kamer. Hij wijst er op dat Facebook 30.000 mensen in dienst heeft om filmpjes te beoordelen. „Dan kan YouTube dat ook.”

Er is al een Europese richtlijn die bepaalt dat de lidstaten van de Europese Unie toe moeten zien dat minderjarigen worden beschermd tegen schadelijke filmpjes.