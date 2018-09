CDA kiest agnost als voorzitter van fractie in Senaat

Ben Knapen (67) gaat Elco Brinkman (70) opvolgen als leider van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hoe staat het nieuwe gezicht van de christendemocraten van de Senaat in het leven?

In mei volgend jaar kiezen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Knapen zal dan de lijsttrekker van het CDA zijn, zo maakte partijvoorzitter Peetoom maandag bekend.

Hubertus Petrus Maria Knapen ziet het levenslicht in 1951 in Kaatsheuvel. Volgens zijn eigen zeggen is zijn moeder „ernstig katholiek”, zijn vader veel minder. Tijdens zijn studie in Nijmegen raakt Ben los van de kerk.

Hij is jarenlang actief als journalist. Van 1990 tot 1996 is hij hoofdredacteur van NRC Handelsblad.

Daarna maakt hij deel uit van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en verdient zijn brood als bijzonder hoogleraar media en kwaliteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

In de periode 2010-2012 is Knapen staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het eerste kabinet-Rutte. Daarna gaat hij aan de slag als vertegenwoordiger van de Europese Investeringsbank bij de Europese Unie. Sinds 2015 zit hij in de Eerste Kamer.

Knapen kiest in 1997 voor het CDA „omdat ik altijd een man van het midden ben geweest. Ik voel me thuis bij iets tussen etatisme (sturing door overheden, GV) en individualisme in, en bij een partij die hecht aan sociale samenhang én pro-Europa is.”

De CDA-fractievoorzitter beschouwt zich zelf „als het soort agnost dat wel zou willen kunnen geloven.” Bij zijn afscheid bij de NRC zegt hij: „Ik realiseer me dat ik weer hecht aan het katholiek ritueel; even een kerk binnen lopen, in Spanje of Italië, niet hier.”