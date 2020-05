CDA-Kamerlid Ronnes wordt gedeputeerde in Brabant

CDA-Tweede Kamerlid Erik Ronnes gaat namens zijn partij het provinciebestuur van Noord-Brabant in. Hij wordt gedeputeerde, verantwoordelijk voor ruimte en wonen. Als Kamerlid richtte hij zich ook al op het woondossier.

Namens het CDA neemt ook Ellies Lemkes-Straver plaats in het bestuur. Zij was voorheen directeur van boerenlobbyorganisatie ZLTO en neemt de landbouwportefeuille voor haar rekening. Dat is een heikel onderwerp in Brabant: de voormalige coalitie viel wegens onenigheid over het stikstofdossier.

Ook deze nieuwe beoogde coalitie is niet onomstreden. De christendemocraten gaan besturen met Forum voor Democratie, de VVD en de regionale partij Lokaal Brabant. Dat het CDA een coalitie vormt met het FVD van Thierry Baudet roept binnen de partij weerstand op en doet denken aan de omstreden samenwerking met de PVV.