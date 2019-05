CDA-Kamerlid Bruins Slot wordt gedeputeerde in Utrecht

CDA’er Hanke Bruins Slot verruilt de Tweede Kamer voor een baan als gedeputeerde in Utrecht. De 41-jarige Bruins Slot zat negen jaar in de Kamer en groeide daar uit tot een van de steunpilaren van de CDA-fractie.

De naam van Bruins Slot viel nog even in de Haagse wandelgangen toen haar fractie op zoek moest naar een opvolger voor leider Sybrand Buma, maar dat werd fractiegenoot Pieter Heerma. De nieuwe fractievoorzitter zal Bruins Slot „zeer missen. Tegelijkertijd is dit voor haar een mooie nieuwe uitdaging en krijgt Utrecht met haar een uitstekende gedeputeerde.”

De voormalige legerofficier boog zich de afgelopen jaren in de Kamer vooral over defensie, volksgezondheid en sport. „Van groot belang is dat Utrecht een provincie blijft waar het goed wonen, werken en leven is. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren”, aldus Bruins Slot.

Haar CDA gaat Utrecht besturen in een centrumlinkse coalitie met GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie. Duurzame energie, schonere lucht en de bouw van betaalbare woningen zijn belangrijke punten uit het coalitieakkoord. Verder gaan de partijen in het openbaar vervoer investeren en is er aandacht voor laaggeletterdheid, eenzaamheid en de positie van LHBTI’ers.

Namens de ChristenUnie treedt Arne Schaddelee toe tot het College van Gedeputeerde Staten. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Mobiliteit, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie.