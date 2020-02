CDA: kabinet geeft Oekraïne te veel voordeel van de twijfel

De sussende woorden van het kabinet over de overplaatsing van Oekraïense MH17-aanklagers klinken te veel als de verdediging van Oekraïne zelf, vindt het CDA. De partij maakt zich zorgen over de medewerking van Oekraïne en is de enige niet.

Oekraïne vervangt vlak voor de rechtszaak over het neerhalen van het vliegtuig begint de twee Oekraïense officieren van justitie in het internationale onderzoeks- en vervolgingsteam. Het Nederlandse Openbaar Ministerie, minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken én minister-president Mark Rutte hebben Oekraïne daarop aangesproken, zegt verantwoordelijk minister Ferd Grapperhaus.

Oekraïne verzekerde Rutte, Blok en het OM dat de „continuïteit” van het onderzoek niet in het geding is, aldus Grapperhaus. Een belangrijke aanklager blijft als adviseur aan het onderzoeksteam verbonden.

Dat neemt de zorgen van Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) nog niet weg. Hij vindt dat het kabinet „wel heel erg meedenkt in de beweging die Oekraïne nu maakt”. Ook coalitiepartner D66 is kritisch.