CDA-justitiespecialist Van Dam gaat alsnog voor Kamerzetel

CDA-Tweede Kamerlid en justitiewoordvoerder Chris van Dam heeft zijn naam alsnog laten toevoegen aan de kandidatenlijst voor de komende Kamerverkiezingen.

Maandagavond bedankte hij voor de eer, nadat de kandidatencommissie hem plek 24 op de lijst aanbood; een plek die gegeven de huidige peilingen geen reëel zicht op een Kamerzetel biedt.

Woensdagmiddag twitterde hij echter verrassend: „Eén stap achterwaarts, een sprong voorwaarts. Op eigen verzoek van 24 naar 49 op de CDA-lijst.”

Van Dam is justitiespecialist, maar staat in de fractie ook bekend om zijn uitgesproken bijdragen aan de discussie over de koers van de partij. Hij staat voor waardengedreven politiek en keerde zich publiekelijk tegen de politieke samenwerking van het CDA in Brabant met Forum voor Democratie. Na de brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria steunde hij de oproep om 500 vluchtelingenkinderen opvang te bieden in Nederland.

Om alsnog in de Kamer te komen, moet de CDA’er met voorkeurstemmen gekozen worden. Afhankelijk van de opkomst heeft een kandidaat zo’n 17.000 van dergelijke stemmen nodig om een zetel te bemachtigen.

Het samenstellen van de lijst was voor het CDA een heel geworstel. Ook in 2012 en 2017 was de kandidatenlijst al flink opgeschud en veel van de toen nieuw ingestroomde Kamerleden opteerden voor nog een nieuwe termijn.

Behalve aan minister De Jonge, die lijsttrekker wordt, moest de partij ook de bewindslieden Keijzer en Knops een hoge plek geven. Verder wilde het CDA ruimte maken voor een paar nieuwe namen en jong talent uitzicht bieden op een Kamerlidmaatschap.

Net als buitenlandwoordvoerder Martijn van Helvert belandde Van Dam daardoor laag op de lijst.

CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum zei donderdag in een reactie blij te zijn dat Van Dam vanaf plek 49 alsnog een bijdrage wil leveren aan de campagne van de partij.