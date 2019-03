CDA handhaaft koppositie in Zeeland

Het CDA kent een prima uitslag bij de verkiezingen in de provincie Zeeland en is ook de komende vier jaar de grootste partij in Provinciale Staten. De partij boekte een winst van een zetel en komt voorlopig uit op zeven zetels, nadat ruim 86 procent van de stemmen is geteld.

Forum voor Democratie maakte ook in Zeeland een stormachtige entree en komt in de staten met dik 11 procent van de stemmen en vijf zetels. De SGP handhaafde zich als tweede partij in de provincie, en bleef gelijk op zes.

De klappen vielen vooral bij de SP. De socialisten verliezen vier van de acht zetels. Groen Links verdubbelt in het zuiden naar vier zetels.