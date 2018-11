CDA geeft hogere studierente er nog niet aan

De voorgenomen verhoging van de rente op studieleningen is voorlopig niet van tafel. Het CDA stemde tegen een voorstel van de oppositie om de verhoging te schrappen, hoewel de achterban van de christendemocraten er zaterdag op het partijcongres op aandrong om van het plan af te zien.

De oproep op het CDA-congres was het werk van het CDJA, de jongerenorganisatie van de christendemocraten. De CDA-fractie in de Tweede Kamer laat weten dat zij nu eerst in gesprek wil treden met het CDJA.

Partijleider Sybrand Buma en Kamerlid Harry van der Molen probeerden het congres nog op andere gedachten te brengen. Buma zei onder meer dat hij niet zomaar het regeerakkoord kan openbreken - de hogere rente maakt daar deel van uit - en dat voor het schrappen van de rente elders bij het ministerie van Onderwijs geld moet worden weggehaald.

Toch stemde een meerderheid van het congres voor, na betogen van veelal jonge congresgangers.