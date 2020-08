CDA gaat alsnog lijsttrekkersverkiezing laten onderzoeken

Er komt toch een onderzoek naar hoe de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA is verlopen. Dat maakt het partijbestuur dinsdagavond bekend.

Volgens het bestuur gaat een onafhankelijke partij onderzoek doen „omdat er nog steeds vragen over het stemproces bleven komen. Op deze manier willen we recht doen aan de uitslag.”

Er ontstonden twijfels over de geldigheid van de verkiezing nadat onder anderen de vrouw van kandidaat Pieter Omtzigt een bericht had gekregen waarin ze werd bedankt voor haar steun voor diens tegenkandidaat Hugo de Jonge, terwijl ze op haar man had gestemd. Omtzigt werd met 49,3 procent van de stemmen nipt tweede.

De partij zei vorige week woensdag nog dat „twee technische partijen” hadden onderzocht of er iets aan de hand was met de software van de digitale verkiezing. Toen werd niets aangetroffen, aldus een woordvoerder.

Omtzigt vroeg vorige week om opheldering. Afgelopen vrijdag schaarde staatssecretaris Mona Keijzer, die in een eerdere stemmingsronde afviel, zich achter Omtzigt. Zij zei toen dat er „opnieuw gekeken moet worden naar het onderliggende systeem, om een einde te maken aan deze discussie”.

De Jonge twijfelde er vrijdag niet aan dat de verkiezing goed verlopen is. Volgens hem was het stemproces „aan alle kanten met checks en balances omgeven”.