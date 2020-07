CDA’ers krijgen slechts accentverschillen voorgeschoteld

Terwijl de digitale stembus al geopend was, debatteerden de drie kandidaten voor het lijsttrekkerschap van het CDA maandagavond in Utrecht. Vuurwerk leverde het niet op. Zorgminister Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt waren in de Jaarbeurs vriendelijk voor elkaar en bleven dicht bij de inhoud.

Even leek het erop alsof het een wat venijnig debat zou kunnen worden. Keijzer, die eerder zorgwoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer was, bekritiseerde De Jonge al aan het begin van het debat, toen het drietal debatteerde over de zorg. De vrijeartsenkeuze verdwijnt als een voorstel waar de vicepremier aan werkt, werkelijkheid wordt, zo stelde ze. Volgens De Jonge is dat niet het geval.

De sneer bleek echter een uitzondering. Doordat er van duidelijke tegenstellingen geen sprake was, was de opbrengst beperkt: de CDA-leden konden voor zij hun stem uitbrachten de drie aspirant-leiders nog eens zien en horen, bovendien in interactie met elkaar. Daarnaast kreeg de kiezer inzicht in de accenten die de kandidaten in hun beperkte spreektijd wilden maken.

Accenten waren er namelijk wel. Iedere kandidaat kreeg daar tijdens afzonderlijke interviews ook ruimschoots de gelegenheid voor. Keijzer wilde het hebben over de toekomst van jongeren, De Jonge over immigratie en Omtzigt over Europa. Wat De Jonge betreft komt er jaarlijks een debat komen over het aantal migranten dat Nederland het jaar erna zou moeten binnenlaten.

Zowel Keijzer als Omtzigt lieten maandagavond de naam van financiënminister Wopke Hoekstra vallen. Terwijl Hoekstra, die afzag van een kandidatuur, zich voor geen van de kandidaten heeft uitgesproken, moeten zijn fans tegen wil en dank een andere voorkeurskandidaat uitkiezen.

Sinds Omtzigt zich in de CDA-strijd gemengd heeft, zijn alle ogen op hem gericht: zou hij een kans maken tegenover twee bewindspersonen, van wie er een bovendien duidelijk als favoriet geldt?

De „Twentse terriër”, zoals De Telegraaf Omtzigt maandag omschreef, leek zich er in het debat niet minder vrij door te voelen. De autonome Omtzigt was ook deze avond autonoom. Hij deelde complimenten uit en incasseerde van zijn beide opponenten een dik compliment voor zijn rol in de toeslagenaffaire. Echt bezig met de andere kandidaten was hij echter niet. Omtzigt bleef vooral bij zijn eigen verhaal, waarbij de genoemde affaire –„een schandvlek”– veelvuldig ter sprake kwam.

Het –in zijn eigen woorden– „nederig, maar hardwerkend Kamerlid”, dat in 2017 ruim 97.000 voorkeursstemmen haalde, riep de leden niet eens op om op hèm te stemmen. „Het is vanaf nu aan u om te bepalen wie u als lijsttrekker wilt hebben om samen deze brede volkspartij verder uit te bouwen en de goede dingen voor Nederland te doen.”

De CDA-leden kunnen tot aanstaande donderdag 12.00 uur stemmen. Sleept geen van de kandidaten meer dan de helft van het aantal stemmen binnen, dan volgt een tweede ronde. Die duurt dan tot maandag 12.00 uur.

Het debat is hieronder terug te kijken.

CDA debat

om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Voor CDA’ers uit Kampen is Hugo de Jonge favoriet