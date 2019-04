CDA’er Arie Oostlander (83) overleden

CDA-politicus Arie Oostlander is zondag op 83-jarige leeftijd overleden, zo maakte zijn familie dinsdag bekend.

Oostlander, afkomstig uit de AR-bloedgroep, zat van 1989 tot 2004 in het Europees Parlement. Van 1975 tot 1989 was hij directeur van het wetenschappelijk instituut, eerst van de ARP en later van het CDA. In die hoedanigheid, en als lid van het partijbestuur, oefende hij binnen het CDA veel invloed uit. Ook geldt hij als de geestelijke vader van de latere premier Jan Peter Balkenende. Vanaf 1984 werkte ook Balkenende bij het wetenschappelijk instituut van de partij.

In 1978 speelde Oostlander als rapporteur een belangrijke rol bij de totstandkoming van het rapport “Grondslag en politiek handelen”. Daarin werd de vraag of een niet-christen lid kon zijn van het CDA positief beantwoord, mits elk lid maar de christelijke grondslag van de partij aanvaardde.