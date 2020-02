CDA en SP pleiten opnieuw voor Nationaal Historisch Museum

Jaren na een voorstel van hun voorgangers pleiten fractievoorzitters Pieter Heerma (CDA) en Lilian Marijnissen (SP) opnieuw voor een Nationaal Historisch Museum. De partijen willen dat er één plek komt waar de geschiedenis van Nederland wordt tentoongesteld.

Dat voorstel deden Maxime Verhagen en Jan Marijnissen in 2006 al. Jaren later werd eerst de subsidie voor het gebouw en daarna het geld voor het museum zelf ingetrokken.

Toch is het belangrijk dat er een centrale plek komt waar Nederlanders over hun geschiedenis kunnen leren, daarom doen de partijen opnieuw zo’n voorstel.

„Wij gaan in Nederland te nonchalant om met onze geschiedenis”, vindt CDA-voorman Heerma. „Het groeiende individualisme heeft daar enorm aan bijgedragen.” Een Nationaal Historisch Museum zou de saamhorigheid bovendien bevorderen.

„Hoe we ook van elkaar kunnen verschillen in ons land, wat we sowieso met elkaar gemeen hebben is dat iedereen een product is van zijn of haar geschiedenis en we samen over onze toekomst gaan”, zegt SP-leider Marijnissen. „Zo’n museum kan ons helpen de discussies van vandaag de dag in de context van hun ontstaan te zien.”

Bovendien hopen de partijen dat het museum voor „verbondenheid tussen de culturen hier aanwezig” kan zorgen.