CDA- en CU-vragen over stemgedrag in VN over resolutie Jeruzalem

De fracties van CDA en CU in de Tweede Kamer willen van minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken opheldering over het stemgedrag van Nederland in de VN. Aanleiding daarvoor is de steun van Nederland voor een VN-resolutie die Amerika ertoe oproept de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israƫl terug te draaien.

De coalitiefracties willen weten of binnen de Europese Unie is afgesproken dat alle landen in de VN in principe hetzelfde stemmen. CDA en CU willen meer democratische controle op de standpuntbepaling.