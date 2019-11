CDA: Compenseer meer zzp’ers met AOW-hiaat

De huidige overbruggingsregeling die de overheid in het leven heeft geroepen voor oudere zzp’ers met een zogenaamd AOV-AOW gat schiet te kort, vindt het CDA.

Volgens Kamerlid Hilde Palland van de coalitiepartij is dat met name het geval voor dat deel van de doelgroep dat zich door ziekte niet kon voorbereiden toen de overheid besloot de AOW-leeftijd versneld te verhogen. „Door de huidige criteria komen zij niet voor de regeling in aanmerking. Er zijn signalen dat sommigen van hen daardoor in de knel komen”, stelt de CDA’er die voor de zomer de plaats in nam van oud-CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma die nu burgemeester van Leeuwarden is.

Palland wil dat de regering onderzoekt hoe de toetredingscriteria kunnen worden aangepast, zodat deze groep alsnog toegang tot de overbruggingsregeling kan krijgen en op die manier kan worden gecompenseerd. Woensdag komt ze met een oproep, als de Kamer zich buigt over de begroting van het ministerie van SZW.

Door de verhoging van de AOW-leeftijd hebben veel zelfstandigen te kampen met een zogenaamd verzekeringsgat. Dit komt doordat het vooral in de zogeheten zware beroepen niet mogelijk is om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten die doorloopt tot de AOW-leeftijd. Veel zzp’ers missen daardoor inkomsten in de tijd dat hun AOV niet meer uitkeert en hun AOW nog niet begonnen is.

Om hen tegemoet te komen, kwam er een overbruggingsregeling, maar zzp’ers die door ziekte het AOV-AOW-gat niet kunnen overbruggen én door de versnelde verhoging van de AOW geen voorziening hebben kunnen treffen, missen volgens het CDA dus de boot. Palland wil dat de regering laat weten welke mogelijkheden zij ziet voor deze groep, voordat de Voorjaarsnota 2020 naar de Tweede Kamer komt.

De omvang van de doelgroep die voor de overbruggingsregeling in aanmerking komt, wordt geschat op 30.000 à 40.000 personen. Tot 2018 maakten er ruim 21.000 mensen gebruik van de regeling.

