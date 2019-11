CDA: breder onderzoek naar fouten bij fiscus

De problemen bij de fiscus zijn mogelijk „veel breder en structureler” dan eerst gedacht. Daarom moet er onderzoek komen van de vele bezwaren die volgens een klokkenluider aan de kant zijn geschoven door ambtenaren bij de Belastingdienst, vindt regeringspartij CDA.

„Ik wil dat de regering tot de bodem uitzoekt wat hier is gebeurd en wie welke signalen had”, zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij wil daarom een zogenoemd feitenrelaas, een tijdlijn die de gebeurtenissen reconstrueert, over het beeld dat klokkenluider Pierre Niessen in een brief aan de Kamer schetst. Maar ook zwaardere middelen, zoals het horen van betrokkenen onder ede, wil Omtzigt niet uitsluiten.

Niessen schrijft dat tienduizenden uitstellen van betalingen zonder schriftelijke instructie zijn opgeheven. Jarenlang zou de Belastingdienst de wet hebben overtreden, stelt de klokkenluider. Overigens zegt de Belastingdienst dat de klachten van Niessen wel zijn gehoord en opgepakt. In een brief aan de Kamer schrijft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) woensdag dat hij de zaak verder laat uitzoeken.

Donderdag komt een speciale commissie met aanbevelingen over wat te doen met gedupeerden in de kinderopvangtoeslagzaak die de politiek al tijden bezighoudt. De Belastingdienst zette van een groot aantal ouders de kinderopvangtoeslag onterecht stop, en ging soms tot het uiterste om uitgekeerde toeslagen terug te vorderen.

„We dachten dat dit een zaak was die betrekking had op een klein onderdeel van de Belastingdienst”, zegt Omtzigt over de affaire. Daarbij is het nog onbekend in hoeverre de top van de fiscus hiervan afwist. „Als dit op nog meer plekken heeft plaatsgevonden, is er iets grondiger mis.” Het raakt volgens Omtzigt de „kern van onze rechtstaat. We hebben het over het langdurig en massaal niet aan de wet houden door de Belastingdienst”, aldus de politicus. „En dat is zeer ernstig.”