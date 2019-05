CDA Amsterdam: Pak anti-Israëldemonstranten op de Dam aan

De politie moet anti-Israëlbetogers die op de Dam in Amsterdam antisemitische leuzen scanderen, aanpakken.

Dat bepleitte CDA-raadslid Diederik Boomsma donderdagmiddag tijdens een raadsdebat over Jodenhaat in Amsterdam. „Het is gruwelijk dat Jodenhaat anno 2019 uit allerlei duistere krochten opborrelt. Het is diep-, dieptriest dat joodse scholen met muren moeten worden beveiligd”, zei Boomsma. De Amsterdamse raad discussieerde over een initiatief-voorstel van VVD, CDA, FVD en ChristenUnie om Jodenhaat in de hoofdstad steviger aan te pakken.

Boomsma zei donderdag in de wandelgangen desgevraagd dat de Amsterdamse autoriteiten moeten overwegen om het aantal anti-Israëldemonstraties op de Dam in te perken. De anti-Israëlbetogers zouden dan in veel gevallen moeten uitwijken naar andere pleinen in de stad.

Het Amsterdamse CDA-raadslid Diederik Boomsma. beeld RD

De CDA’er vindt het „absoluut schandalig” dat anti-Israëlbetogers, die ongeveer om de twee weken op de Dam demonstreren, geregeld Jodenhaat tentoonspreiden. „En dat pal naast het Nationaal Monument op de Dam.” Dat monument herinnert aan de Tweede Wereldoorlog en staat centraal bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.

Hoewel de vrijheid van demonstratie moet „worden gekoesterd”, zijn er wel grenzen, benadrukt het Amsterdamse CDA-raadslid. „Antisemitisme, zoals Joden ziektes toewensen, mag niet. Ellendige uitingen als Israëlische vlaggen met hakenkruisen erop moeten we niet willen. We moeten nadenken over de vraag of het nou wel zo verstandig is om dit soort anti-Israëldemonstraties voortdurend op de Dam toe te staan.”

Magneet

Recent lanceerde het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) een website waarop uitingen van Jodenhaat bij betogingen van de anti-Israëlische protestbeweging BDS (Boycot, Desinvesteringen en Sancties) worden opgesomd. Zo is een filmpje te zien waarin een man fulmineert dat Joden thuishoren in het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau.

„BDS is een magneet voor Jodenhaters”, zei CIDI-zegsman H. J. van Koningsveld donderdag tijdens het raadsdebat in Amsterdam. „Op de Dam is sprake van onophoudelijk antisemitisme. De situatie wordt met de week grimmiger. Dat is angstwekkend.” Van Koningsveld vindt dat de politie te veel Jodenhaat op het centrale plein in Amsterdam gedoogt. „Er wordt simpelweg niet ingegrepen.”

Zorgelijk

In de Amsterdamse gemeenteraad leven van links tot rechts zorgen over antisemitisme, zo bleek dinsdag. VVD-fractievoorzitter Marianne Poot noemde het „zeer zorgelijk” dat nogal wat Joden in Amsterdam niet meer zichtbaar als Jood over straat durven.

ChristenUnie-raadslid Don Ceder vertelde hoe hij met joodse jongeren in Amsterdam de straat op ging en hoe een joodse jongeman „plotseling verstijfde” omdat hij zijn keppeltje was vergeten af te doen.

Ceder stelde dat „de gevaren niet uit één hoek” komen. Het CU-raadslid betoogde dat „extreem-links, extreem-rechts, christen, moslim, atheïst en voetbalsupporter” zich schuldig maken aan antisemitisme.

Diverse raadsleden benadrukten dinsdag het belang van onderwijs over de Holocaust. Zo zouden scholieren bijvoorbeeld een bezoek kunnen brengen aan Kamp Westerbork, vanwaaruit onder meer tienduizenden Joden naar de gaskamers werden gedeporteerd.

Wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) onderstreepte het pleidooi om scholieren meer kennis over de Jodenvervolging bij te brengen. De wethouder zei te broeden op ideeën om in Amsterdam de komende jaren voor „juist de Jodenvervolging” meer aandacht te vragen. „Die zwarte bladzijde mag nimmer vergeten worden.”

