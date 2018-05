Catalaanse ministers worden niet uitgewezen

Het Europese aanhoudingsbevel tegen drie ministers van de afgezette Catalaanse regering is „niet uitvoerbaar.” Dat heeft de Brusselse raadkamer bepaald. De Spaanse justitie heeft België gevraagd om Meritxell Serret, Lluís Maria Puig en Antoni Comín uit te leveren nadat zij in oktober met hun premier Carles Puigdemont naar België waren gevlucht.

Spanje wil de drie vervolgen wegens misbruik van hun ambt en overheidsgeld, ongehoorzaamheid, rebellie en opruiing. Hun oud-premier Puigdemont zit sinds eind maart in Duitsland waar hij na een lezing in Finland op de terugweg naar België werd opgepakt. Hij werd na verhoor vrijgelaten en wacht in Duitsland de afwikkeling van zijn uitleveringsprocedure af.

Puigdemont is maandag opgevolgd door Quim Torra, die zegt dezelfde lijn te zullen aanhouden als de oud-leider van de seperatisten. Puigdemont liet het Catalaanse parlement op 27 oktober vorig jaar na een referendum de onafhankelijkheid van Catalonië uitroepen. Hij werd diezelfde dag door de Spaanse regering uit zijn ambt gezet