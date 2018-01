Carrefour schrapt veel banen in België

Bij Belgische vestigingen van de Franse supermarktketen Carrefour verdwijnen maximaal 1233 banen. Door een reorganisatie staan 1053 banen op de tocht bij de supermarkten en bij het hoofdkantoor in de Brusselse gemeente Evere nog eens 180.

Het concern wil twee grote verlieslatende supermarkten in Genk en Luik sluiten, werd bekendgemaakt bij een bijeenkomst van de ondernemingsraad in Brussel.

Carrefour heeft ongeveer 800 vestigingen in België, waarvan het leeuwendeel wordt uitgebaat door zelfstandigen. Er werken 11.500 mensen.

Eerder maakte het concern al bekend 2400 banen te schrappen op zijn hoofdkantoor in Frankrijk. Ook worden bedrijfsonderdelen afgestoten en megasupermarkten verkleind. De maatregelen moeten leiden tot een jaarlijkse besparing van 2 miljard euro in 2020. Carrefour zucht onder de hevige concurrentie in de Franse supermarktbranche.