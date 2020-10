Carla Dik-Faber (CU) stopt als Kamerlid

CU-politica Carla Dik-Faber (49) gaat na de verkiezingen van 2021 niet verder als Kamerlid.

Dat maakte zij donderdagavond bekend. Dik-Faber zit sinds de verkiezingen van 2012 in de Kamer. Daar zette zij zich onder andere in voor een duurzame wereld en een betere gezondheidszorg.

CU-Kamerlid Voordewind stopt na verkiezingen

In 2018 werd Dik-Faber uitgeroepen tot Groenste Politicus van het jaar. Ook was ze vaak te vinden in lijstjes van de meest effectieve Kamerleden. Verder haalde ze afgelopen jaren geregeld het nieuws met bijzondere, duurzame outfits op Prinsjesdag.

Dik-Faber: „Het was geen gemakkelijk besluit, omdat ik dit werk met hart en ziel doe. Ik zal m’n collega’s ook ontzettend missen. Toch denk ik dat het goed is om nu deze stap te zetten. Het is prachtig werk, maar het vraagt alles van me. Na 8,5 jaar wil ik graag meer tijd doorbrengen met m’n gezin en familie. Het laatste halfjaar ga ik me nog vol inzetten voor het waarmaken van onze idealen.”

In NRC zegt het Kamerlid dat zij in juni nog tegen de selectiecommissie van haar partij had gezegd dat zij graag bij de eerste vijf kandidaten op de lijst zou komen. In augustus meldde ze de partijtop echter dat ze ermee ging stoppen.

Haar werk vroeg zo ongeveer alles van haar. Zelfs tijdens die ene week vakantie met haar gezin, in het zomerreces, liep ze nog met haar telefoon in de hand door de Oostenrijkse bergen. En toen ze in augustus op een zaterdagmiddag voor haar dementerende vader wilde zorgen zodat haar moeder er even tussenuit kon, was er toch weer een coalitieoverleg over de zorg. Carla pakte haar iPad; haar moeder bleef thuis. Dik-Faber: „Ik wil weer gewoon iemand zijn van de familie, en in de kerk een zuster in het geloof. Ik wil mijn leven terug.”

Het Kamerlid was eerder lid van de Provinciale Staten van Utrecht en raadslid in Veenendaal. Ook was zij freelance kunsthistorica.