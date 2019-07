Carla Dik-Faber (CU): Nederland leeft op te grote voet

Nederland bungelt onderaan de lijstjes van duurzame landen. Daarom komt het klimaatakkoord eerder te laat dan te vroeg. Dat vindt Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid van coalitiepartij ChristenUnie.

De afgelopen maanden onderhandelden de coalitiepartijen en het kabinet over het klimaatakkoord. Dat was een kwestie van geven en nemen. „Het is geen geheim dat de VVD er anders instaat dan wij.”

Hoe was het om te onderhandelen over dit akkoord?

„Het is best een pittig proces geweest, waarbij ook is ingezet op maatschappelijk draagvlak. Elke partij heeft natuurlijk wensen en belangen. Gelukkig hadden VVD, D66 en CDA dezelfde stip aan de horizon als wij: het halen van de doelen om uitstoot van CO2 in 2030 met 49 procent en in 2050 met 95 procent ten opzichte van 1990 terug te brengen. Het gaf mij wel energie om daar samen met onze coalitiegenoten over na te denken.”

Wat is voor u het belangrijkste punt uit het plan?

„Ik hecht erg aan de CO2-heffing voor bedrijven. Het is belangrijk dat iedereen de verduurzaming van ons land kan meemaken. De rekening moet niet bij gezinnen terechtkomen; ik ben dan ook blij dat de energiebelasting wordt verlaagd.”

Wat had u graag aan het klimaatakkoord toegevoegd?

„Wij hebben in de onderhandelingen gepleit voor de sluiting van winkels op zondag. Volgens berekeningen levert dit een besparing van 1 megaton CO2 op. Helaas vindt D66 winkelen op zondag kennelijk nog belangrijker dan het klimaat.”

Er ligt een grote opgave voor Nederland. Gaat dit akkoord wel ver genoeg?

„Natuurlijk moet er veel gebeuren om de klimaatdoelen te halen. We leven in Nederland op te grote voet, wat ten koste gaat van Gods schepping. In Parijs hebben landen met elkaar afgesproken om in 2050 de uitstoot van CO2 volledig uit te bannen. Met dit akkoord benutten we de hele periode om hieraan te voldoen.”

Niet iedereen heeft geld om te investeren in duurzame maatregelen. Wat zegt u tegen die mensen?

„Ik heb alle begrip voor deze mensen. Er zijn veel gezinnen die vooral zorgen hebben over of ze de schoolboeken van de kinderen of de boodschappen wel kunnen betalen. Juist daarom vind ik het zo goed dat in dit akkoord is afgesproken dat zeker mensen met een kleine portemonnee geholpen worden door de overheid, bijvoorbeeld door het afsluiten van een gunstige lening.”

Niet iedereen is overtuigd van het nut van dit akkoord.

„Als christenen erkennen we dat de aarde niet in onze handen ligt, maar dat we wel goed voor de schepping moeten zorgen. Bijna alle wetenschappers zeggen dat menselijk handelen van invloed is op klimaatverandering, met alle gevolgen van dien voor de schepping. Dat kan je niet negeren.”

Chris Stoffer: Weinig SGP’ers zeggen dat klimaatplan onzin is