Campagne moet gedoe met toeslagen achteraf voorkomen

Ouders van jonge kinderen worden er de komende tijd via tv-spotjes, online-advertenties en kinderopvangorganisaties aan herinnerd dat ze hun toeslagengegevens moeten checken. Zo wil de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst voorkomen dat ouders achteraf geld terug moeten betalen, omdat hun situatie is veranderd.

De hoogte van de maandelijkse kinderopvangtoeslag wordt gebaseerd op de informatie die de dienst van ouders heeft, zoals hun inkomen, het aantal uren dat ze werken en hoe vaak de kinderen naar de opvang gaan. Als die situatie verandert, worden de voorgeschoten toeslagen gecorrigeerd, waardoor ouders in sommige gevallen geld moeten terugstorten.

Na afloop van het jaar wordt berekend op hoeveel toeslag een ouder eigenlijk recht had. Het bedrag dat ouders moeten terugbetalen - of juist bijgestort krijgen - kan behoorlijk oplopen, waardoor sommige ouders mogelijk in de problemen komen.

In 2018 ontvingen 128.570 ouders te veel toeslag en moesten ze een deel terugbetalen. 255.144 ouders kregen dat jaar te weinig toeslag, wat later aan ze werd betaald. In totaal ontvangen zo’n 650.000 ouders kinderopvangtoeslag.

„Omdat ouders met jonge kinderen in de drukste fase van hun leven zitten en daardoor al snel kunnen vergeten wijzigingen door te geven, gaan we hen hier op logische momenten in het jaar aan herinneren”, legt Inge Groeneveld van Toeslagen uit. „Zoals nu, wanneer de scholen net zijn begonnen.” De campagne is een van de maatregelen die Toeslagen treft om gedoe met toeslagen te voorkomen. De affaire met de kinderopvangtoeslag heeft blootgelegd dat er veel misgaat met het systeem.

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, kunnen hun gegevens checken via toeslagen.nl of via de nieuwe app Kinderopvangtoeslag. Die app is in juli gelanceerd om ouders te hulp te schieten met het doorvoeren van veelvoorkomende wijzigingen. Via de app worden ouders er ook aan herinnerd hun gegevens te checken. In twee maanden tijd is de app al bijna 20.000 keer gebruikt.