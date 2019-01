BuZa bekijkt gang van zaken rond Boersma

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit hoe de procedure is gegaan rond de uitzetting van FD-correspondente Ans Boersma. Het departement was niet op de hoogte van het feit dat het Openbaar Ministerie (OM) informatie heeft verstrekt aan Turkije over Boersma.

„Buitenlandse Zaken wordt niet geïnformeerd over dit soort stappen, het OM heeft eigen kanalen en de politie ook”, zei minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) die minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer verving. „We doen intern navraag hoe het proces is verlopen.”

Kaag begrijpt dat er veel vragen zijn over de kwestie. „Ik herken de vragen en kan de zorgelijkheid onderschrijven.”

De Nederlandse consul in Istanbul heeft Boersma bijstand verleend nadat de diplomaat op de hoogte was gesteld dat ze werd vastgehouden. Ook de ambassadeur in Ankara heeft zich daarna nog met de zaak beziggehouden.

De informatie die Turkije kreeg van het Nederlandse OM was volgens het land aanleiding om de correspondente uit te zetten. Volgens het OM is Boersma verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme, maar wordt ze niet verdacht van een misdrijf met een terroristisch oogmerk.

In bijna geen land ter wereld worden zoveel journalisten vastgehouden als Turkije. De zaak heeft niets te maken met de journalistieke activiteiten van Boersma, maar „met haar privéleven”, zei Kaag.