Burgemeester Nijmegen: Duitsers welkom in Nederlandse winkels

Mensen uit Duitsland zijn „op zich” welkom in Nederlandse winkels, nu de meeste winkels daar dichtgaan om het coronavirus beter te kunnen bestrijden. „We moeten kijken of en wat voor effecten er zijn. En of we dan lokaal, regionaal of landelijk iets moeten doen.” Dat zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen maandag na overleg van de 25 veiligheidsregio’s met justitieminister Ferd Grapperhaus. De kwestie ligt in eerste instantie bij het kabinet.

Nadat de horeca in België de deuren sloot, bleek dat Belgen de grens met Nederland overstaken om daar te gaan eten of drinken. Of datzelfde gaat gebeuren nu in Duitsland de meeste winkels dichtgaan, is lastig te voorspellen. Bruls wil ervoor waken om te speculeren. „We moeten niet te veel op de zaken vooruitlopen, ieder land neemt zijn eigen verantwoordelijkheid.” Hij voegt eraan te dat we elkaar niet „knotsgek” moeten maken.

De Duitse regering maakte maandag bekend dat alleen supermarkten en andere zaken die nodig zijn voor de directe verzorging, open mogen blijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om apotheken, banken en tankstations. De supermarkten en andere noodzakelijke winkels kunnen zelfs op zondag opengaan, wat nog niet mocht in Duitsland. Restaurants en andere eetgelegenheden mogen alleen nog open tussen 6.00 uur en 18.00 uur.