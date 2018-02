Buma: Zijlstra moet leugen uitleggen in Kamer

Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra moet in de Tweede Kamer komen uitleggen waarom hij heeft gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Het CDA steunt de wens van de oppositie om een debat met de minister, liet CDA-leider Sybrand Buma weten.

Zijlstra moet nog voor zijn vertrek naar Rusland naar de Kamer komen, vindt Buma. De minister reist dinsdag naar Rusland af en spreekt daar woensdag zijn ambtgenoot Sergej Lavrov. Als het inderdaad van een Kamerdebat komt, zou dat dinsdagmiddag of -avond kunnen plaatsvinden.

Buma wil nog niet zeggen of Zijlstra’s misstap zonder gevolgen kan blijven. „Natuurlijk moeten we zijn reactie afwachten. Ik vind wel dat wat hij nu doet de juiste wijze is, namelijk erkennen dat dit fout was en ook laten zien dat hij dat wil herstellen.” Buma’s bedoeling is „dat deze minister aan het eind van de week terugkomt en doorgaat met zijn werk”.

Ook Buma liet doorschemeren dat hij geen reden heeft om te twijfelen aan de inhoud van Zijlstra’s verhaal, namelijk de gevaarlijke expansiedrift van Rusland. De geloofwaardigheid van het Nederlandse buitenlandbeleid zou daarom niet in het geding zijn. „Maar dat zullen we in het Kamerdebat moeten zien.”