Buma wil meer actie tegen migratie

Landen buiten de EU die niet genoeg doen om vluchtelingen tegen te houden, moeten geen financiële hulp meer krijgen uit Europa. Dat zegt CDA-leider Sybrand Buma in een interview met het AD.

„We moeten harder zijn. Grenzen stellen. We gaan te veel met de pet rond met de vraag aan landen of ze alsjeblieft willen meehelpen. Terwijl het ook in hun belang is dat de stroom stopt en er geen boten meer uitvaren”, aldus Buma. „Stel dat in Nederland boten vol mensen zonder paspoort de oversteek willen maken naar Engeland, dan houden wij die toch ook tegen?”

Hij vindt dat landen die migranten opvangen in speciale centra in ruil daarvoor hulpgelden of Europese visa moeten kunnen krijgen.

Ook moet wat Buma betreft de grensbewaking aan de randen van Europa worden opgeschroefd. „Grensbewaking ligt aan de basis van het vertrouwen in Europa.” Landen die die bewaking niet op orde hebben, zouden tijdelijk uit het Schengenverdrag moeten worden gezet. „Je moet laten zien dat je Schengen waard bent.”