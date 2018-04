Buma wil geen herinneringen ophalen

CDA-leider Sybrand Buma wil niet spitten in zijn geheugen over memo’s over de dividendbelasting. „Je weet heel veel niet meer” van de formatie en als je stukken gaat lezen dan wordt het geheugen „vervuild”, stelde de christendemocratische coalitiepartner.

„Ik wil niet bijdragen aan nog meer mist” , zei hij. Buma heeft dan ook niet de vrijgegeven memo’s gelezen die het kabinet dinsdag naar de Kamer heeft gestuurd. Hij heeft afgelopen vrijdag in zijn persoonlijke archief wel een mapje gevonden over de dividendbelasting. Daarin zat wel de memo die VVD’er Eric Wiebes opstelde tijdens de formatie, die ook deel uitmaakt van het pakket dat dinsdagavond werd vrijgegeven, zo gaf Buma uiteindelijk toe.

Het valt de oppositie moeilijk om te geloven dat Buma nooit meer naar deze kwestie heeft gekeken. Het is ongeloofwaardig, verklaarden meerdere partijleiders. „Er is in november bijna een hele dag over gedebatteerd”, zei PVV-voorman Geert Wilders. „Ik kan het vandaag niet mooier maken dan het is”, aldus Buma.

Buma kan zich kleine, specifieke onderdelen van de formatie wel herinneren. Daarbij speelt volgens hem ook mee dat tijdens de formatieonderhandelingen het helemaal niet heeft „geclasht” over de afschaffing van de dividendbelasting. „Het is heel zakelijk afgehandeld.”