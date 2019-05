Buma laat Binnenhof na 30 jaar achter zich

Scheidend CDA-leider Sybrand Buma heeft na zeventien jaar afscheid genomen van de Tweede Kamer. De 53-jarige Buma wordt burgemeester van Leeuwarden en laat het Binnenhof, waar hij bijna dertig jaar voor en achter de schermen werkte, achter zich.

De Fries Buma krijgt komende zomer de ambtsketen van de Friese hoofdstad omgehangen. Hij droeg de leiding over de Tweede Kamerfractie van de christendemocraten vorige week al over aan Pieter Heerma, maar verlaat nu ook de Kamer. Hij maakt plaats voor Hilde Palland.

Buma kwam in 2002 in de Kamer, maar liep toen al twaalf jaar in en om het Binnenhof rond. Hij werkte er voor de Raad van State, voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en voor de CDA-fractie.

De vertrekkende CDA-voorman waarschuwde de afgelopen tijd nog eens dat de Kamer moet oppassen voor verruwing en overmatig gebruik van moties en vragen. Dat laatste zou de wapens die de Kamer heeft om de regering te controleren maar bot maken.