Buma: GroenLinks hooguit derde keus

Het CDA wil na de Provinciale Statenverkiezingen liever proberen met SP en PvdA samen te werken dan met GroenLinks. De laatste tijd werpt de partij van Jesse Klaver zich op als mogelijke partner van de regeringscoalitie als die, zoals verwacht, door de verkiezingen haar meerderheid in de Eerste Kamer verliest. Maar CDA-leider Sybrand Buma ziet niets in die toenadering, zei hij in talkshow Pauw & Jinek.

VVD, CDA en D66 lieten al eerder weten dat ze niets voelen voor een heuse ‘klimaatformatie’ na de verkiezingen, zoals Klaver wil. Maar die mag er wel op rekenen dat de coalitie daags na de stembusgang eens komt praten, zei premier Mark Rutte donderdag.

Buma „zou niet weten, als er al gepraat moet worden, waarom GroenLinks de eerste zou moeten zijn”. Hij ziet dan meer in de SP, die meer oog zou hebben voor de betaalbaarheid van klimaatplannen. Of in de PvdA, „de enige linkse partij die zich nog af en toe afvraagt: kan het wel wat wij willen”.

Rutte denkt dat Buma en Klaver wel weer tot elkaar komen. „Veel koffie, veel bellen.”