Buma: geen gedoogconstructies in achterkamers

De coalitie moet na de verkiezingen van woensdag op een transparante manier de samenwerking met de oppositie zoeken. Dat zei CDA-leider Sybrand Buma, die niet achter gesloten deuren een akkoord voor gedoogsteun wil sluiten.

Buma verwees naar de vorige kabinetsperiode, toen zijn partij in de oppositiebankjes zat. „We hebben de vorige periode altijd gezegd als oppositie dat we goede plannen steunen. Geen gedoogconstructies in achterkamers. En dat is nu niet anders”, aldus Buma. „Deze verkiezingen vragen om transparantie.”

Het is volgens Buma van belang dat de oppositie daarbij niet van tevoren een eisenpakket op tafel legt. „Als coalitie hebben we een grote verantwoordelijkheid om Nederland verder te helpen. De coalitie kan dat niet alleen, ze kan dat alleen met een verantwoordelijke oppositie, die niet eerst met eisen komt die moeten worden ingewilligd.”

Makkelijk wordt het niet, denkt Buma, met de groei van Forum voor Democratie op rechts en GroenLinks op links. „Nederland heeft bestuur nodig. Neemt men in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid dit mogelijk te maken?” Dit is wat Buma betreft niet alleen de verantwoordelijkheid van de coalitie, maar ook van de oppositie.