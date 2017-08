Buma: formatie duurt nog wel even

De kabinetsformatie gaat weliswaar de goede kant op, maar het duurt nog wel even voor ze klaar is. „We zijn echt nog wel een tijd bezig, maar we zijn hard onderweg”, zei CDA-leider Sybrand Buma maandag na een onderhandelingsronde met Mark Rutte (VVD), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en hun secondanten. Volgens Buma is de duur van de besprekingen „niet te voorspellen”. Hij vindt dat „logisch” omdat er vier partijen aan tafel zitten.

Als het aan VVD-leider Mark Rutte ligt komt er „zo snel mogelijk” een nieuw kabinet. „Aan mij zal het niet liggen.”

Eerder op de dag toonden Pechtold en Segers zich voorzichtig optimistisch over het verloop van de gesprekken. Eind vorige week zeiden alle partijen plots er vertrouwen in te hebben dat het zal lukken met de vorming van een kabinet. Eerder waren ze een stuk terughoudender.

De onderhandelingen gaan dinsdag verder onder leiding van informateur Gerrit Zalm. Volgens de planning praten de partijen dan van 14.00 tot 21.00 uur in het Johan de Witthuis. Dat ligt vlak bij het Binnenhof, waar de partijen elkaar de afgelopen dagen ontmoetten. De formatie duurt nu al meer dan 150 dagen.