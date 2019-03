Buma (CDA): Hoektra geschikt als premier

CDA-fractievoorzitter Buma ziet in minister Hoekstra van Financiën een geschikte minister-president.

Dat zei Buma in het programma WNL op Zondag. Op de vraag hij in Hoekstra in potentie een premier ziet, antwoordde de CDA’er: „Laat dat in potentie maar weg. Hij doet heel goed werk voor Nederland.”

Buma wees op de rol die Hoekstra vorige week speelde door in het geheim voor Nederland een aandelenpakket van 14 procent in Air France/KLM te kopen. De Fransen waren daar boos over, maar Hoekstra wist hen na een ontmoeting in Parijs grotendeeels tevreden te stellen.

Uit de woorden van Buma moet niet opgemaakt worden dat Hoekstra hem gaat opvolgen als partijleider. Volgens de CDA-voorman is het goed als een partij meerdere kandidaten heeft, die het premierschap op zich kunnen nemen. Ook Buma zou er zelf voor in kunnen zijn. En in de Haagse wandelgangen valt ook regelmatig de naam van minister De Jonge van Volksgezondheid.

Verder noemde Buma in het interview vier partijen die in de praktijk alleen maar schreeuwen, maar niet constructief meedenken: PVV, FvD, SP en GroenLinks.