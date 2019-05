Buma besloot al vorige zomer weg te gaan

CDA-leider Sybrand Buma besloot vorige zomer al dat hij afscheid zou nemen van het Binnenhof. Toen wist hij nog niet dat hij burgemeester van Leeuwarden zou kunnen worden, zei hij bij Buitenhof.

Buma twijfelde al sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 of hij nog eens als lijsttrekker zulke verkiezingen wilde ingaan. Afgelopen zomer hakte hij de knoop door en ging hij uitkijken naar een nieuwe baan. De klok daarvoor tikte, want hij "wilde niet in de weg lopen" bij de keuze van een opvolger, zei hij in de politieke talkshow.

De Fries is blij dat Leeuwarden zich op het juiste moment aandiende en hij kan terugkeren naar zijn bakermat en het ambt dat veel van zijn voorvaders al bekleedden. Hij herinnert eraan dat zijn ouders in de Friese hoofdstad worden en een dagje ouder worden. "Ik weet niet precies wat mijn vader zei, maar ik voelde dat hij dit heel mooi vond. Dat raakt me natuurlijk."