Buma: Andriessen man van principes

Oud-politicus Frans Andriessen was volgens CDA-leider Sybrand Buma „een man van principes en een politicus met een groot gezag”. Buma heeft dat vrijdag laten weten in reactie op het overlijden van zijn partijgenoot.

„Als Tweede Kamerlid, senator, minister van Financiën en Eurocommissaris heeft hij heel veel voor ons land en voor Europa betekend. Andriessen was de laatste partijleider van de KVP en heeft in die rol een groot aandeel gehad in de totstandkoming van het CDA. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en dierbaren.”

CDA-voorzitter Rutger Ploum noemde Andriessen „een grootheid”. „Hij was excellent en standvastig, en altijd betrokken. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en wensen zijn familie veel sterkte toe.”