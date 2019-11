Bulgarije koopt Nederlandse mijnenjagers

Defensie verkoopt twee mijnenjagers aan Bulgarije. Verder worden twee verouderde McDonnell Douglas KDC-10 tank- en transportvliegtuigen verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Omega Air Inc., schrijft staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer.

De mijnenjagers van de Alkmaar-klasse zijn al in 2011 buiten dienst gesteld vanwege bezuinigingen. Ze zijn niet meer inzetbaar als mijnbestrijdingsvaartuig en worden volgend voorjaar overgedragen aan de Bulgaren.

Omega Air Inc. verzorgt volgens het ministerie het bijtanken van brandstof in de lucht voor diverse militaire klanten. Er wordt direct begonnen met de levering van de toestellen en het bijbehorend materieel. Dat proces is in het tweede kwartaal 2022 afgerond. Volgend jaar krijgt Defensie nieuwe tankervliegtuigen.

Over de verkoopprijs van het materieel maakt het ministerie niets bekend.