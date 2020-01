Buitenlandse Zaken wist al langer dat Sjoerdsma ongewenst was

Het ministerie van Buitenlandse Zaken was al langer op de hoogte dat D66’er Sjoerd Sjoerdsma niet welkom was in Rusland. Hij zou volgende maand met de Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer op werkbezoek gaan naar Rusland. Omdat Sjoerdsma het land niet binnen mag, heeft de Kamercommissie besloten het bezoek af te blazen.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet woensdag in een verklaring weten dat de Nederlandse zaakgelastigde in Moskou op 14 januari op de hoogte is gesteld dat de komst van de D66’er ongewenst was. Het ministerie vindt daarom dat Nederland Rusland heeft geprovoceerd door Sjoerdsma ondanks de waarschuwing op te nemen in de delegatie.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) bevestigt dat de ambassade eerder is geïnformeerd. Er is vervolgens gevraagd het besluit terug te draaien. Toen dat niet werkte is op hoger ambtelijk niveau contact gezocht met de Russen. „En toen dat ook niet tot de gewenste reactie leidde heb ik uiteindelijk de ambassadeur laten ontbieden”, aldus Blok.

Dat ontbieden gebeurde nog voor het afgelopen weekend. Daarna viel het definitieve besluit van de Russen. Afgelopen maandag werd Sjoerdsma persoonlijk door Blok van de Russische beslissing op de hoogte gesteld. De Russen willen hem niet toelaten vanwege zijn „onvriendelijke en openlijk agressieve” verklaringen tegen Rusland.

„Het is niet aan anderen om de samenstelling van de delegatie te bepalen”, reageerde voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer eerder. Ze gaat het Russische parlement (Doema) een brief over de kwestie schrijven. De Kamercommissie wil de Russische ambassadeur uitnodigen om tekst en uitleg te geven.

De relatie met Rusland is ernstig verslechterd sinds de Russische annexatie van de Oekraïense Krim en vooral na het neerhalen van vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne. In 2008 was de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken voor het laatst op bezoek in Rusland.