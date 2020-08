Buitenlandse Zaken doneert 1 miljoen euro aan Libanese Rode Kruis

Het ministerie van Buitenlandse Zaken doneert 1 miljoen euro aan het Libanese Rode Kruis voor de hulpverlening tijdens de nasleep van de explosie van dinsdag. Het geld wordt besteed aan ambulances, noodopvang, bloedbanken en voedsel en water.

Het Libanese Rode Kruis zegt ongeveer 16 miljoen euro nodig te hebben. De Nederlandse bevolking kan hier verder aan bijdragen via giro 5125, aldus een woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis. Stichting Vluchteling maakte woensdag bekend per direct een kwart miljoen euro beschikbaar te stellen voor voedsel, onderdak en psychologische hulp. Ook is het rekeningnummer IBAN 999 opengesteld voor giften.

Door de explosie raakten twee ziekenhuizen en twee bloedbanken beschadigd. "Juist nu is het doneren van bloed hard nodig", laat een woordvoerder weten. "Een deel van het bedrag zal dus worden besteed aan het opnieuw opstarten van bloeddonaties."

Ook raakten enkele honderdduizenden dakloos. Voor hen wordt noodopvang opgezet en wordt voedsel en water geregeld. De eerste duizend opvangplekken zijn inmiddels in gebruik.

De medische zorg in Libanon stond door het coronavirus al langere tijd onder druk. Niet iedereen kon na de explosie direct terecht in een ziekenhuis. De ambulances worden nu voornamelijk gebruikt om gewonden naar ziekenhuizen buiten Beiroet te vervoeren.