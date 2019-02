Buitenlandse stem telt mee voor Eerste Kamer

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen straks stemmen voor een kiescollege dat meebeslist over de samenstelling van de Eerste Kamer. Nu hebben zij nog geen invloed op de krachtsverhoudingen in de senaat, omdat ze geen stem hebben in de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Die kiezen de senaat.

Om Nederlanders in het buitenland een stem te geven voor de Eerste Kamer, zoals het kabinet bij zijn aantreden beloofde, wil minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) de grondwet wijzigen. Nederlanders in den vreemde kunnen voortaan bij de Provinciale Statenverkiezingen hun stem uitbrengen voor een kiescollege. Dat bepaalt vervolgens samen met de Provinciale Staten de samenstelling van de Eerste Kamer.

Twee alternatieve oplossingen staan Ollongren niet aan. Als niet de Provinciale Staten, maar de kiezer rechtstreeks de Eerste Kamer kiest, zouden Nederlanders in het buitenland ook kunnen meedoen. Maar dat zou het hele Nederlandse politieke systeem op zijn kop zetten. Als Nederlanders buiten Nederland ook een stem zouden krijgen voor de Provinciale Staten, een andere optie, dan krijgen ze invloed op beleid dat hen zelf niet raakt.

De oplossing met een kiescollege dat mag meestemmen in de Eerste Kamerverkiezingen is al beproefd. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius hebben er sinds kort ook een. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van volgende maand kiezen ze dat college voor het eerst.