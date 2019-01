„Budget eurozone voor concurrentiekracht”

Het is cruciaal dat het geplande aparte budget voor eurolanden wordt gebruikt om de concurrentiekracht in de eurozone te versterken. Ook moeten er volgens minister Wopke Hoekstra strenge voorwaarden komen waaronder landen middelen uit zo’n eurozonebegroting kunnen gebruiken.

Dat zei de bewindsman voor de vergadering van de Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurolanden. In december droegen de EU-leiders hun op een aantal maatregelen te treffen om de eurozone beter te wapenen tegen nieuwe financiële crises. Ze willen onder meer dat het idee van een aparte begroting voor de eurolanden binnen de volgende meerjarenbegroting van de EU, van 2021 tot en met 2027, verder wordt uitgewerkt, in de vorm van een ‘budgettair instrument’.

Volgens Hoekstra zijn er nog veel vragen over het hoe en wat van het instrument. Hij zei te verwachten dat er „nog wel wat vergaderingen overheen zullen gaan.” Het instrument moet eurolanden helpen met economische hervormingen en leiden tot een krachtiger concurrentievermogen. De omvang ervan wordt later bepaald. De meerjarenbegroting moet met unanimiteit worden goedgekeurd. Premier Rutte zei in december dat dit „nog een hele hijs wordt.”

Eurogroepvoorzitter Mario Centeno sprak maandag van een „heel belangrijke opdracht” van de regeringleiders om de eurozone te versterken. De ministers hebben tot juni de tijd gekregen om het instrument op te zetten.