Btw op digitale publicaties kan omlaag

Het btw-tarief op digitale publicaties in Nederland kan omlaag. De EU-ministers van Financiën hebben in Luxemburg een akkoord bereikt over de gelijkstelling van btw op e-boeken, - tijdschriften en -kranten aan papieren publicaties. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) gaat er werk van maken om „zo spoedig mogelijk” het lage btw-tarief op e-publicaties in te voeren, zei hij. „Dit is goed nieuws.”

Volgens de EU-regels mochten uitgevers hun geprinte publicaties wel onder een lager btw-tarief brengen maar onlinemedia niet. De Europese Commissie had al in 2016 voorgesteld dat te veranderen maar de onderhandelingen daarover verkeerden anderhalf jaar in een impasse door een conflict tussen Frankrijk en Tsjechië. „Dat is eindelijk opgelost”, aldus Hoekstra. Daardoor kunnen e-publicaties nu in prijs zakken.

In Nederland vallen digitale publicaties nu onder het hoge tarief van 21 procent. Voor traditioneel drukwerk geldt het lage tarief van nu nog 6 procent maar dat wordt per 1 januari 2019 naar 9 procent opgetrokken. Per wanneer de e-publicaties onder het lage tarief gaan vallen kon Hoekstra niet zeggen, want de uitwerking kost tijd.