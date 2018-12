Brusselse tegenslag voor Lelystad Airport

De Europese Commissie heeft bezwaren tegen de regeling die moet zorgen dat vliegtuigen van Schiphol naar Lelystad Airport uitwijken. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft daarom besloten de zogenoemde verkeersverdelingsregel in te trekken.

Dat heeft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer laten weten. Brussel heeft „mede naar aanleiding van een marktconsultatie” bezwaren tegen de regeling. Van Nieuwenhuizen is met de Europese Commissie in gesprek om de regeling aan te passen.

De regeling was in juli naar Brussel gestuurd. Een woordvoerster van het ministerie kon niet zeggen of er vertraging ontstaat door de bezwaren van de Europese Commissie. Lelytad Airport zou in april 2020 moeten opengaan. Die doelstelling blijft staan, aldus de woordvoerster. Lelystad moet een deel van de vakantievluchten van Schiphol overnemen.