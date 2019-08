Brusselse politie rijdt tiener dood

Een 17-jarige jongen is dinsdagavond doodgereden door de politie van Brussel. Hij was op de vlucht voor een politiecontrole en werd bij het oversteken aangereden door een politieauto die op weg was naar een inbraakmelding. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld.

De jongen werd te voet achterna gezeten door agenten en stak iets voor middernacht een straat in het centrum over toen hij werd aangereden, melden Belgische media. Reanimatie mocht niet baten.

„We betreuren deze afloop en willen onze deelneming betuigen aan de familie en naasten van het slachtoffer”, aldus de politie. Die meldt verder dat de agenten die bij de aanrijding betrokken waren erg zijn aangedaan door het ongeval en bijstand krijgen.