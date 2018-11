Brusselse babymishandelaar slaat weer toe

Een man die in België eerder negen jaar gevangenisstraf kreeg voor het mishandelen van een kind heeft opnieuw toegeslagen. Hij kwam in de nacht van zaterdag op zondag naar de Brusselse politie met het verhaal dat hij zijn dochter van drie maanden opzettelijk op de grond heeft gegooid omdat ze huilde en haar flesje niet wilde drinken. De baby verkeert in kritieke toestand, meldt het Openbaar Ministerie.

De moeder was niet thuis, maar heeft het kind kort na de mishandeling naar een ziekenhuis gebracht. Ze liep onder meer verwondingen aan haar hoofd op. Haar schedel zou zijn gebroken.

De man is direct in een cel gezet en verhoord. Hij bevestigde daarin zijn eerder afgelegde verklaring. De onderzoeksrechter heeft hem formeel aangehouden op verdenking van poging tot moord of doodslag. De man uit de Brusselse gemeente Koekelberg moet vrijdag voor de raadkamer verschijnen.

Na de eerdere mishandeling mocht de man in 2017 de gevangenis verlaten om het laatste deel van zijn straf uit te zitten onder elektronisch toezicht. Zijn straf liep afgelopen februari af.