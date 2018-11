Brussel zoekt eerste Europese hoofdofficier

Wie de eerste Europese hoofdaanklager wil worden, kan zich melden. De Europese Commissie heeft de vacature opengesteld voor de topbaan van het Europees Openbaar Ministerie (EOM), dat eind 2020 aan zijn werkzaamheden in Luxemburg begint.

In het nieuwe EOM nemen 22 van de 28 EU-lidstaten waaronder Nederland deel. De eerste Europese hoofdofficier van justitie wordt baas van het Luxemburgse hoofdkwartier waar elke deelnemende lidstaat een aanklager stationeert. De rechtspraak blijft nationaal. Het Europese OM gaat zich met name met grootschalige, grensoverschrijdende btw-fraude, corruptie en misbruik van EU-fondsen bezig houden.

Kandidaten moeten onder meer minstens vijftien jaar ervaring hebben in een Openbaar Ministerie en minstens vijf jaar ervaring als openbaar aanklager in financiële criminaliteitszaken in een lidstaat.