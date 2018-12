Brussel zet extra politie in op kerstmarkt

De politie van Brussel zet extra agenten in op de kerstmarkt in de binnenstad. Dat hebben de burgemeester en politie besloten naar aanleiding van de schietpartij in het Franse Straatsburg waarbij dinsdagavond drie doden en dertien gewonden vielen.

Er worden geen extra militairen, die na de aanslagen in maart 2016 nog steeds in de Belgische hoofdstad patrouilleren, ingezet. Ook is het dreigingsniveau niet verhoogd. Wel zijn andere maatregelen, zoals de plaatsing van betonblokken en ramhekken, van kracht.

De Winterpretmarkt bestaat uit 200 kraampjes op en rond de Grote Markt van Brussel en de Beurs. Daarnaast zijn er kermisattracties als een reuzenrad en draaimolens, een overdekte schaatsbaan en staan optredens tot en met 6 januari gepland.