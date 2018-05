Brussel wil veiliger personenauto’s

Alle nieuwe automodellen moeten in de toekomst verplicht worden uitgerust met tal van geavanceerde veiligheidsvoorzieningen. De Europese Commissie wil dat bijvoorbeeld noodremsystemen, een alcoholslot en een „slimme assistent” om in de rijstrook te blijven standaard worden ingebouwd. De commissie verwacht dat de prijzen voor auto’s niet of nauwelijks zullen stijgen door de toevoeging van de snufjes.

Vrachtwagens moeten systemen krijgen die chauffeurs attenderen op voetgangers en fietsers. Brussel gaat de lidstaten bovendien helpen om te analyseren in welke gevaarlijke wegen geld moet worden gestoken om ze veiliger te maken. De maatregelen zouden tot 2030 tot 10.500 levens redden en bijna 60.000 zwaargewonden voorkomen.

De Europese Adviesraad voor Transportveiligheid (ETSC) verwelkomt de voorstellen en denkt dat er zelfs 25.000 doden kunnen worden voorkomen. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over de plannen buigen. Na goedkeuring worden ze drie jaar later van kracht.