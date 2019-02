Brussel wil toegang tot Amerikaans e-bewijs

De Europese Commissie wil met de Verenigde Staten gaan onderhandelen over toegang tot elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken. Daarvoor vraagt ze de toestemming van de EU-lidstaten.

EU-commissaris Vera Jourova (Justitie): „Criminelen gebruiken snelle, moderne technologieën. Veel van de gegevens die nodig zijn om deze criminelen op te sporen zijn opgeslagen in de Verenigde Staten of bij Amerikaanse bedrijven. Het is tijd voor een uitgebreide overeenkomst om toegang te krijgen voor de Europese opsporingsautoriteiten tot die bewijzen. Zo’n akkoord zou onze veiligheid versterken.”

Volgens de Europese Commissie zullen in de overeenkomst waarborgen worden opgenomen over gegevensbescherming, privacy en procedurele rechten van individuen, aldus Jourova.

In december kwamen de EU-ministers van Justitie al overeen dat opsporingsautoriteiten uit EU-landen digitaal bewijsmateriaal in strafzaken rechtstreeks kunnen opvragen in andere EU-lidstaten zonder tussenkomst van justitie in dat land.