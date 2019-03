Brussel wil sterkere positie tegenover China

De EU en haar lidstaten kunnen alleen meer gedaan krijgen van China als ze gezamenlijk optreden en de Aziatische grootmacht „assertief” benaderen. De Europese Commissie heeft daarom een tienpuntenplan gepresenteerd met acties die Europa een sterkere positie moeten geven „in een geest van wederzijds respect”.

Zo moet de EU één lijn trekken om veiligheidsrisico’s te voorkomen bij de aanleg van digitale infrastructuur zoals 5G-netwerken. Het Chinese bedrijf Huawei speelt hierbij in meerdere EU-landen een rol, waaronder Nederland. Het Europees parlement sprak dinsdag ernstige zorgen uit over mogelijke ‘achterdeurtjes’ in de software en riep op tot actie op EU-niveau

Om de verstorende effecten van Chinese staatsbedrijven en -investeringen op de Europese interne markt het hoofd te bieden, wil de commissie nog dit jaar de mazen in de EU-wetgeving op een rij hebben. Zij roept de lidstaten op de screening van zulke investeringen in strategische sectoren snel door te voeren.

Wat betreft handel moet de EU robuust aandringen op gunstiger voorwaarden en zeker stellen dat niet alleen rekening wordt gehouden met de prijs van goederen, maar ook met hoge milieu- en arbeidsstandaarden. Ook op het vlak van aanbestedingen is nog veel werk te doen.

China is niet alleen een strategische partner, van de EU, maar ook een economische concurrent én een rivaal die er een heel andere manier van besturen op nahoudt, aldus de commissie. Vicevoorzitter Jyrki Katainen (Banen en Investeringen): „Onze economische relatie kan wederzijds enorm voordelig zijn als de concurrentie eerlijk is en bij handel en investeringen sprake is van wederkerigheid.”

Brussel vraagt de EU-regeringsleiders volgende week op hun top in te stemmen met het actieplan. Begin april wordt in Brussel de 21e EU-China-top gehouden. De onderlinge handel is goed voor ruim 1 miljard euro per dag.